会談後抱き合うロシアのプーチン大統領（右）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝2025年9月、北京（ゲッティ＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは9日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシアのプーチン大統領に手紙を送り、プーチン氏との親交を「最も大切で誇らしく思う」とし、全ての政策と決定を「無条件で支持する」と伝えたと報じた。手紙は8日付。プーチン氏の祝電への返信だとしているが、祝電の内容は不明だ。8日は金氏の誕