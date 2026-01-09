3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、AMIRI (アミリ)の新たなグローバル・ブランドアンバサダーに就任した。【写真】カッコイイ…！ホリデーの世界観に包まれるNumber_i・神宮寺勇太同社は「彼の卓越したパーソナルスタイルもまた、世界中の熱心なファンから注目を集め、強い存在感を放っています。洗練されながらも大胆なスタイルへのアプローチで知られる神宮寺勇太は、ファッションへの深い情熱によって突き動かされて