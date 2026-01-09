秋田地方気象台は「大雪と暴風雪および高波に関する秋田県気象情報」を、9日午前5時40分に発表しました。強い冬型の気圧配置の影響により、県内では11日から12日頃にかけて大雪に警戒してください。また、沿岸では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。10日は低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後11日から12日ごろ頃にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見通しです。東北地方の上空約5,00