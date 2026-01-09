ソフトバンクグループは強弱観対立のなかも、やや売り優勢に傾いている。前日は７．６％安と急落し、日経平均のマイナス寄与度でトップとなったが、インデックス売りの直撃で下げ過ぎた感もある。きょうは、米国株市場でナスダック総合株価指数が軟調だったことは向かい風となるものの、深押し場面では値ごろ感からの押し目買いも想定されるところ。指数売買の影響から解放されるオプションＳＱ通過後の値動きが注目される