きょう午前4時すぎ、山形県山形市沼木で住宅が燃える火事があった。駆けつけた消防が消火にあたり、午前5時49分に鎮圧。場所は県工業技術センター北側。逃げおくれの情報はないが、軽いケガをした人はいる模様。 【写真を見る】未明・早朝の火災相次ぐ山形市沼木では住宅が全焼か また、きょう午前4時ごろ、村山市䑓山でも住宅が燃える火災があった。こちらは家人と連絡がとれていない。 ■山形市沼木の火災（画