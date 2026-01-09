9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比305ポイント高の3万1670ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1394.64ポイントに対しては275.36ポイント高。 株探ニュース