総務省が9日発表した2025年11月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が31万4242円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比2.9％増だった。プラスは2カ月ぶり。食料への支出が6カ月ぶりに増加したほか、冬物衣料なども堅調だった。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は51万9304円だった。