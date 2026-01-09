山梨県の山林火災は延焼が続いていて、今朝までに火の手は住宅の敷地まで150メートルの距離に迫っている事が分かりました。県は自衛隊に災害派遣を要請していて、消火活動が再開されています。8日午前10時45分ごろ、山梨県上野原市と大月市にまたがる扇山で「煙が見える」と通報がありました。扇山は標高1100メートル余りで火災が起きているのは上野原市側です。近隣の住民は当時の様子について、「寒いなと感じるほど風が吹いてい