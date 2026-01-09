Image: Anker Ankerが「世界初」と謳う、「スマート・ハイブリッド お家丸ごとバックアップソリューション」が新しく登場予定です。おそらく、CES 2026で1月12日に「Solix E10」という名で発表される可能性が高いでしょう。Ankerが力を入れる家庭用電源ソリューションAnkerはここ数年、「Solix」というブランドで家庭用電源ソリューションを提供していて、拡張可能なでっかいモジュール式の