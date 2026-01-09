ボルボは新型電気自動車(EV)「EX60」の主要性能を発表した。航続距離はフル充電で最大810kmの「クラス最高水準」を達成。充電に要する時間の短さは「コーヒーブレイク並み」だという。ボルボ「EX60」○日本での発売は?EX60は実用走行に即した航続距離を追求し、従来のEVの課題とされてきた“航続距離への不安”に対応するモデルとなる。全輪駆動(AWD)仕様の航続距離は最大810kmに達する。ボルボでは、日常のドライブだけでなく長距