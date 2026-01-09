高石あかりが主演を務め、トミー・バストウが共演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時ほか ※土曜は一週間の振り返り）より、雨清水三之丞役の板垣李光人からコメントが到着した。【写真】板垣李光人「僕が思ってもみなかったいろいろな“三之丞像”が視聴者の方々の中で生まれているのを感じた」■三之丞役の板垣李光人、結婚のあいさつパーティーの撮影秘話明かす本作は、明治時代に日本国籍を