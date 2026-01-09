俳優の妻夫木聡が、自身のＳＮＳを更新。恒例の初詣ショットが話題を呼んでいる。９日までにインスタグラムで「Ｈａｐｐｙｎｅｗｙｅａｒ！今年も小竹さんと初詣」と作詞家・小竹正人さんと初詣に訪れたことを報告。「厄除けは役者はしない方がいい、という話を耳にして、驚愕しております本当ですか？何はともあれ、今年もよろしくお願いします！」とつづって、おみくじを引いて笑顔の様子や入り口で腕を組んで立つ姿