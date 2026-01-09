北海道のローソンで開催される「ご当地！うまいもん祭」に、旭川ラーメンの名店が監修したユニークなおにぎりが登場します。人気店の味わいを詰め込んだ「らーめんや天金監修正油ラーメンおにぎり」が発売。 らーめんや天金監修正油ラーメンおにぎり  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：216円販売エリア：北海道内のローソン店舗 1952年創業、旭川を代表する名店「らーめんや天金」が監修を担当。同店の