女優の大政絢（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を公開した。「明けましておめでとうございます」と書き出した大政。「Precious1月号の、縁起が良さそうなオフショットと共に」と添えて、黄金のレース素材が目を引く美しいドレス姿をアップした。「皆さま、年末年始はいかがお過ごしでしたか？私は年末から風邪をひいてしまい、しばらく引きこもり生活でしたが、少し前にようやく復活しました」と報告。