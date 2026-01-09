前ロッテ・沢村拓一投手（３７）が９日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。沢村は「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。野球を始めて３０年、プロ生活１５年。全てが順風満帆ではなかったけれどファンの方達はどんな時も支えてくれました」と感謝。「最も誇れることとするならば、親からいただいたこの身体に１度もメスを入れることなく健康な状態でキャリアを終える決断を自分の意志