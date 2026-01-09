久し振りのトップが、チームをさらなる上昇気流に乗せた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月8日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップを獲得。東1局の親番で猛連荘、その後も加点し＋85.2の特大ポイントを持ち帰った。第1試合の内川に続く同日2連勝で、チームポイントは＋711.3まで伸びた。【映像】亜樹、レギュラーの自己最高スコアを更新第1試合では内川幸太郎（連盟）が年明け初勝利を挙げ、好ムードのまま迎えた