―［その判決に異議あり!］― 狭山事件を巡っては、1977年に最高裁で石川一雄さんの無期懲役が確定している。服役後の’06年、石川さんは3度目の再審請求を申し立てたが、今年3月に86歳で死去。東京高裁が審理打ち切りとしたため、石川さんの妻が第4次請求を申し立てた。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「狭山事件第3次再審請求審理打ち切り」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆再審に60年