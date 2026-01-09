スノーボードW杯、スロープスタイル第1戦の予選での木村葵来＝8日、米コロラド州スノーマス（ゲッティ＝共同）【スノーマス（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は8日、米コロラド州スノーマスでスロープスタイル第1戦予選が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表が確実な木村葵来が2組1位で上位16人による10日（日本時間11日）の決勝に進出した。荻原大翔、木村悠斗も突破。長谷川帝勝、宮村結