タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ふわふわショーパン・パジャマ姿を公開した。「パジャマこだわる派のまりきゅんです最近はリカバリーウェアばっかり着てるけどみんなは寝るとき何着てるの〜？」と質問。そして、ふわふわのショーパン・パジャマ姿の写真をアップし「これはファンの方がクリスマスプレゼントにくれたジェラピケです、ありがとう冬のふ