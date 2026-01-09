群青色の海がきらめく三河湾。海沿いに点在する住宅地を縫うように、２両編成の赤い列車が駆け抜けていきました。今回紹介するのは、愛知県西尾市と蒲郡市を結ぶ名古屋鉄道（名鉄）蒲郡線です。名鉄西尾線と接続する吉良吉田駅から蒲郡駅まで１０駅１７.６キロを約３０分で結びます。名鉄三河線の前身である三河鉄道が１９２９年（昭和４年）に三河吉田（現・吉良吉田）駅から三河鳥羽駅まで開業したのが始まりです。蒲郡線