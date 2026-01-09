ある日、夫が新車の軽自動車「ハスラー」に乗って帰ってきました。「親に買ってもらったんだ」とあっさり言われ、驚いた方も多いのではないでしょうか。 価格は140万円ほど。「親からのプレゼントだから税金は関係ないし、申告もしなくていい」と夫は言いますが、本当にその認識で問題ないのでしょうか。 結論から言えば、状況によっては贈与税の申告が必要になる可能性があります。家族間のやり取りであっても、