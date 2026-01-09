東武鉄道によりますと、東武スカイツリーラインは、堀切駅で発生した信号トラブルの影響で、浅草から北千住駅間で運転を見合わせています。【画像】東武鉄道の路線図振替輸送も実施していますのでお出かけの際は最新情報をチェックしてください。（ANNニュース）