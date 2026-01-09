スケートボード女子で東京五輪に出場した西村碧莉が９日、インスタグラムを更新。第１子を出産したことを報告した。西村は「先日無事に元気な男の子を出産しました！母子ともに健康です。まだまだ慣れない毎日ですが、落ち着いたらまたスケートにも少しずつ戻れたらと思っています」と投稿した。西村は１７年にＸゲームズで初優勝し、１９年に世界選手権で金メダル。１９歳で出場した東京五輪ではけがの影響もあり８位だった