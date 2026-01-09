フランスのマクロン大統領は、アメリカが一部の同盟国から離れ、国際ルールを軽視しているとの認識を示しました。マクロン大統領は8日、パリで各国に駐在するフランス大使を前に演説しました。マクロン大統領は、この中でアメリカについて、「確固たる地位を築いた大国だが、一部の同盟国から徐々に背を向け、つい最近まで推進していた国際的なルールから自らを解放しつつある」と述べました。さらに「世界を分け合おうとする誘惑