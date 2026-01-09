言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！少し大人な雰囲気のある言葉も入っています。頭を柔らかくして考えてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んふな□□□□どれ答えを見る↓↓↓↓↓正解：よい正解は「よい」でした。▼解説それぞれの言葉に「よい」を入れると、次のようになります。よいん（余韻）ふなよい（船酔い）よいどれ（酔い