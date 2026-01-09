中国船舶集団傘下の青島北海造船の工場エリアでクルーズ客船「理想」号のメンテナンス作業が進められている。新華網が伝えた。「理想」号はイタリアのフィンカンティエリ造船所で建造された総トン数約10．3万トンのクルーズ客船で、2025年12月24日からメンテナンスを行っている。これは青島北海造船にとって「夢想」号に続き受注した2隻目となるクルーズ客船のメンテナンスプロジェクトで、青島のクルーズ客船産業におけるサービス