昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の生誕１００日を祝福した。８日にインスタグラムで「双子生誕１００日記念生まれて１００日１００日生きました！すごい！おめでとう！」と喜びを爆発させた。「あっという間に！でも一日ずつ命が育つドキドキと共に！新生児の頃からするとめちゃくちゃ大きくなったー！首も座ってニコニコ笑ってよく寝ていつもママを見てるお兄ちゃんと抱っこ大好