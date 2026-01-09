東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.91高値183.25安値182.64 183.84ハイブレイク 183.54抵抗2 183.23抵抗1 182.93ピボット 182.62支持1 182.32支持2 182.01ローブレイク ポンド円 終値210.82高値211.16安値210.31 212.07ハイブレイク 211.61抵抗2 211.22抵抗1 210.76ピボット 210.37支持1 209.91支持2 209.52ロ&#1254