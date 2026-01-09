東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.49高値9.54安値9.48 9.59ハイブレイク 9.56抵抗2 9.53抵抗1 9.50ピボット 9.47支持1 9.44支持2 9.41ローブレイク シンガポールドル円 終値122.09高値122.28安値121.88 122.69ハイブレイク 122.48抵抗2 122.29抵抗1 122.08ピボット 121.89支持1 121.68支持2 121.49ローブレイ