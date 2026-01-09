東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6699高値0.6725安値0.6682 0.6765ハイブレイク 0.6745抵抗2 0.6722抵抗1 0.6702ピボット 0.6679支持1 0.6659支持2 0.6636ローブレイク キーウィドル 終値0.5752高値0.5778安値0.5738 0.5814ハイブレイク 0.5796抵抗2 0.5774抵抗1 0.5756ピボット 0.5734支持1 0.5716