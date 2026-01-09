・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １００４４．６９（－３．５２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１２７．４６（＋５．２０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２４３．４７（＋９．５５） ・ロシア・ＲＴＳ １０９４．８０（－１０．７３） 出所：MINKABU PRESS