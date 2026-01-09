【プレミアリーグ第21節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 0-0(前半0-0)リバプール<警告>[ア]レアンドロ・トロサール(12分)、ガブリエル・マルティネッリ(90分+3)、ミケル・アルテタ(83分)[リ]アレクシス・マック・アリスター(90分)、イブラヒマ・コナテ(90分+3)観衆:60,258人└首位アーセナルの連勝は5でストップ…前半優勢も後半一転でリバプールとドロー