[1.8 プレミアリーグ第21節 アーセナル 0-0 リバプール]プレミアリーグは8日、第21節を行い、首位のアーセナルと4位のリバプールが激突した。前半はアーセナル優勢、後半はリバプール優勢という流れのなか、いずれも決定打を欠いて0-0のドロー。アーセナルは連勝が5でストップし、リバプールは3試合連続ドローとなった。アーセナルは打ち合いを制して5連勝を飾った前節ボーンマス戦(◯3-2)から中4日、リバプールは終了間際の劇