VoiceSterizeのノイズ除去設定画面 株式会社ブレインストームは1月6日（火）、収録音声の高品質化アプリ「VoiceSterize」を公開した。価格は1,500円。 VoiceSterizeは、収録した音声データのノイズ除去やラウドネス統一、テキスト化などが行えるMac用アプリ。ポッドキャストや動画制作、ゲーム開発、ナレーション編集などでの利用を想定している。 独自開発のノイズ除去機能「SpectralNoiseGat