国内アパレル関連大手各社が、2025年12月度の既存店売上高を発表した。気象庁の発表によると、12月は低気圧に向かって暖かい空気が流れ込みやすかったことや、寒気の南下が一時的であったことなどから、月平均気温は全国的に高かった。暖冬傾向で冬物が苦戦したこともあり、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業やしまむら、良品計画、アンドエスティ（旧アダストリア）などの企業は減収で着地した。【画像をもっと見る】&#