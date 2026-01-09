【牧元一の孤人焦点】郄石あかり（23）の芝居は見ていて楽しい。表情を微妙に変化させることで多くの情報を言葉以上に発信している。顔の動きで、見る人を笑わせることも、泣かせることもできる。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主人公・トキ役でそれは顕著だ。演出の村橋直樹さんに郄石の演技について尋ねた。「自分一人で作り上げるのではなく周りの芝居をどんどん吸収し、そこから返していく芝居が魅力です