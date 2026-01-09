メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 迫撃！ジェット・ストリーム・アタック」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 迫撃！ジェット・ストリーム・アタック」(12,100円)ガンダムの世界観から兵隊