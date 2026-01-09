メガハウスは、『呪術廻戦』より「るかっぷ 呪術廻戦 虎杖悠仁＆乙骨憂太 ver.2セット【限定座布団付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「るかっぷ 呪術廻戦 虎杖悠仁＆乙骨憂太 ver.2セット【限定座布団付き】」(8,910円)るかっぷ『呪術廻戦』シリーズに、『死滅回游』の「虎杖悠仁」と「乙骨憂太」がセ