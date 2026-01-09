株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」はこのほど、成人男性100人、女性100人の計200人を対象に行った「正月太り」に関するアンケート結果を公表した。 【調査結果】正月太りから体重が元に戻るまでの期間には個人差が 「正月太りを経験したことがありますか？」と尋ねたところ、男性は「毎年ある」（41人）、「何度かある」