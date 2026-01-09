ローソで「ご当地！うまいもん祭」が開催されます。北海道のソウルフードであるスープカレーが登場します。調味料メーカーのノウハウが詰まった「ベル食品監修チキンと野菜のスープカレー」が発売。 ベル食品監修チキンと野菜のスープカレー  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：397円販売エリア：北海道内のローソン店舗 北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」監修のスープカレーです。1947年の創