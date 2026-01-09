ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のスイーツ部門に、注目のパティスリーが監修した商品が登場します。こだわりが詰まった「暁パティスリーフルタ監修ブリュレット(いちご)」が発売。 暁パティスリーフルタ監修ブリュレット(いちご)  発売日：2026年1月12日(月)夕方頃税込価格：399円販売エリア：北海道内のローソン店舗 夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツです