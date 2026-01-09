ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」に、函館の伝統あるブランドのベーコンを使用したサンドイッチが登場します。素材の味を引き立てるアクセントを効かせた「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」が発売。 函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：322円販売エリア：北海道内のローソン店舗 ドイツの伝統製法によるハム・ソーセージ作りを行っている函