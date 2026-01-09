ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のラインナップとして、地元の味覚を活かした温かいお蕎麦が登場します。名物スポットの食材を使用した「きのこ王国きのこ山菜そば」が発売。 きのこ王国きのこ山菜そば  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：646円販売エリア：北海道内のローソン店舗 北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」とのコラボレーションメニュー。同施設で栽培された、こ