中・日関係の悪化が続く中、今年の新年連休期間に中国人が最も多く訪れた海外旅行先は韓国だったことが明らかになった。8日、中国の経済メディア「財新」と香港紙「星島日報」によると、新暦の正月である元旦（1月1日）連休を含む昨年12月29日から今月4日までの間、中国本土発着の往復航空便の海外目的地別では、韓国が1012便と最も多かった。これは中国の航空データプラットフォーム「航班管家」の集計によるものだ。この数値は、