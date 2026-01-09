ローソン北海道エリアの「ご当地！うまいもん祭」に、釧路町の人気食堂監修によるボリューム満点のお弁当が登場します。ザンギにタレをかけた名物料理をイメージした「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」がラインナップ。 ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：697円販売エリア：北海道内のローソン店舗 1980年創業、釧路町にある人気食堂「南蛮酊(な