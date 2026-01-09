サンライズキッチン（ラーメンショップマルキュー浜川崎店）、1周年感謝祭、2025年12月より随時の基本3要素に加え、無料の朝ライスバーや新メニューの展開を開始。顧客への感謝を込めた新企画や、こだわりの新メニューがラインナップされます。 ラーメンショップ マルキュー「1周年感謝祭」  開催期間：2025年12月より随時実施開催場所：ラーメンショップマルキュー浜川崎店川崎市川崎区のラーメン店「ラーメンショ