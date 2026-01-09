ローソンが北海道エリアで開催する「ご当地！うまいもん祭」に、北海道民のソウルフードとも言える味わいの「からあげクン」が登場します。老舗メーカーのたれを使用した「からあげクンベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」がラインナップ。 からあげクンベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：298円販売エリア：北海道内のローソン店舗 1947年創業の北海道を代表する調味