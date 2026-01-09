アメリカのバンス副大統領は、デンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示すトランプ大統領の発言をヨーロッパの指導者は真剣に受け止めるべきだと警告しました。【映像】バンス副大統領の発言バンス副大統領「ヨーロッパの指導者らに伝えたいのは、アメリカ大統領の発言を真剣に受け止めるべきだということだ」バンス副大統領は8日の記者会見で、トランプ大統領がグリーンランドの領有を求める理由として、アメリカや世