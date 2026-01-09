京都府向日市の長岡京（７８４〜７９４年）跡で、南北５５・６メートル、東西７・６メートルの大型建物跡が見つかった。府埋蔵文化財調査研究センターが８日、発表した。都の中心、長岡宮内で確認された建物のうち最も長大な規模で、都を造営した桓武天皇が政務を行った大極殿などを見下ろせる丘陵上にある。専門家は「天皇が利用した宮殿や役所だった可能性がある」としている。建物跡は、宮の西端付近にあり、地面の穴に柱を