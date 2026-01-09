山梨県の山林火災は延焼が続いていて、県は自衛隊に災害派遣を要請、9日朝、消火活動が再開される。8日夜の映像では、山の中腹から広い範囲で炎と煙が上がっている。8日午前10時45分ごろ、山梨県上野原市と大月市にまたがる扇山で「煙が見える」と通報があった。扇山は標高1100メートル余りで火災が起きているのは上野原市側だ。近隣住民：寒いなと感じるほど風が吹いていた。（7日午前）10時5分ごろはたき火みたいな煙がポッ